Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza Armutlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.İ. idaresindeki 64 LK 623 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü B.İ. yaralanırken, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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