Aydın\'da Uyuşturucu Kullanan 8 Kişi Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı tespit edilen 8 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada yakalanan A.V., A.M., M.T., İ.A.K., B.G., T.B., İ.Y ve H.C. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca faaliyette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN