Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheliyi takibe alan ekipler şüphelilerin Adnan Menderes Mahallesi'nde bir çok kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla E.K. (46) ve M.D. (34) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN