Eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Anavatan Partisi eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (68), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10.09.2024 17:13
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Anavatan Partisi eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (68), evinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 48 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın üçüncü katından kötü kokular gelmeye başladı. Gelen kokular üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin bir dönem radyo programcılığı da yapan Anavatan Partisi Aydın eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (68) olduğunu belirlendi. Olay yerindeki ilk tespitlere göre Özpolat'ın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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