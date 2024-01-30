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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 30 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 30 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 30 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 30 aranan şahıs yakalandı
30.01.2024 - 12:02,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs bulunduğu öğrenildi. Bu yakalanan şahıslar arasında, yaralamadan 3 şahıs, hırsızlıktan 5 şahıs, 6136 SKM 1 şahıs, dolandırıcılıktan bir şahıs, diğer suçlardan 9 şahıs, ifadeye yönelik aranan 11 şahıs bulunduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 30 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 30 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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