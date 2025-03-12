Aydın Memecik Zeytini AB'de Tescillendi - Son Dakika
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Aydın Memecik Zeytini AB'de Tescillendi

Aydın Memecik Zeytini AB\'de Tescillendi

Aydın Memecik Zeytini, AB'de tescillenen 31. ürün olarak Aydın'ın tarımsal değerlerini yükseltti.

12.03.2025 09:47
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Aydın Ticaret Borsası tarafından PDO-TR-02813-12 Kasım 2021 sayı ile tescil talepli başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytini coğrafi işaretli ürünü, 12 Mart 2025 tarihi itibariyle, 2025/00470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Avrupa Birliği 'nde tescil edilen 31. ürün oldu.

Avrupa Birliği'nde tescillenen Aydın Memecik Zeytini coğrafi işaretli ürünü hakkında açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Coğrafi işaretler, bir bölgenin kendine özgü agro-ekolojik ve kültürel mirasını yansıtırken, üreticilerimize de ekonomik anlamda büyük faydalar sağlamaktadır. Aydın Kestanesi ve Aydın Memecik Zeytinyağı'nın ardından, şimdi de Aydın Memecik Zeytini'nin Avrupa Birliği tarafından tescillenmesiyle, Aydın Ticaret Borsası olarak ülkemizin tarımsal değerlerini uluslararası alanda en üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz. Oda ve borsalar arasında Avrupa Birliği'nde tescilli üç ürüne sahip ilk kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Aydın Memecik Zeytini'nin Avrupa Birliği'nde tescillenmesiyle birlikte ihracat potansiyeli artacak, küresel pazarda bilinirliği ve tercih edilirliği yükselecektir. Bu başarı, yalnızca Aydın için değil, Türkiye'nin tarım mirası ve yerel değerleri için de büyük bir kazanımdır. Geleneksel üretim anlayışımızı koruyarak, dünya çapında daha fazla ürünümüzü tescil ettirmek ve Türkiye'nin adını kaliteyle aynileştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Aydın Ticaret Borsası'nın Avrupa Birliği coğrafi işaret sürecinde yürüttüğü titiz ve kararlı çalışmalara vurgu yapan Çondur, sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. "Aydın Memecik Zeytini'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil sürecinde bizlere rehberlik eden Coğrafi İşaretler Danışmanımız Huriye Özener'e, bilimsel katkılarıyla sürece değer katan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Engin Ertan'a, desteğini her zaman hissettiğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Aydın Memecik Zeytini; yalnızca sofralık bir ürün değil, aynı zamanda yüksek kaliteli zeytinyağı üretiminde de büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Fenolik bileşenleri açısından zengin olan bu eşsiz zeytin, içeriğindeki yüksek polifenol miktarı ve kendine has acılığıyla diğer zeytin türlerinden ayrıştığı biliniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın Memecik Zeytini AB'de Tescillendi - Son Dakika

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