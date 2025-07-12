Aydın-Muğla Karayolunda Yoğun Trafik

Aydın- Muğla arasındaki 60 kilometrelik karayolu yoğun araç trafiği nedeniyle tıkandı. Sürücüler kaplumbağa misali hareket ederek ilerleyebiliyor.

Aydın-Muğla karayolu öğle saatlerinde büyük bir araç yoğunluğuna sahne oldu. Öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerden yola çıkan binlerce araç, Aydın'ın Çine ilçesinde başlayan yoğunluk Muğla'ya kadar devam etti. Çine çıkışında oluşan uzun kuyruklar, Muğla girişindeki Yatağan ilçesinde de devam etti.

Özellikle Yatağan ile Menteşe ilçesi arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik güzergahta araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen akış, sürücülere zor anlar yaşattı.

İzmir, Manisa ve Aydın7dan günübirlik tatil için gelen sürücülere İstanbul, Bursa, Ankara gibi illerden Muğla'ya tatile gelen tatilciler ile birleşince karayolunda araçlar hareket etmekte zorlandı. - MUĞLA