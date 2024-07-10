Aydın Nazilli'de Çöp Ev Temizlendi - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de Çöp Ev Temizlendi

Aydın Nazilli\'de Çöp Ev Temizlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mahalle sakinlerince çöp biriktirildiği tespit edilen ev Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Zabıta ekipleri ile birlikte ihbarda belirtilen eve giden Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri ev içerisinden 7 kamyon dolusu çöp çıkardı.

10.07.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde mahalle sakinlerince çöp biriktirildiği tespit edilen ev Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Zabıta ekipleri ile birlikte ihbarda belirtilen eve giden Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri ev içerisinden 7 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi 133 sokak No.85 adresinde bulundan evden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri Belediye Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kullanılamaz hale gelen, sağlık ve görüntü yönünden çevreyi tehdit eden çöp evin temizliği öncesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. 7 kamyon dolusu birikmiş eşya, kullanılamayacak duruma gelmiş kıyafetler ve katı atıkların biriktirildiği, çöplerden yaşanmaz hale gelen ev, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personel tarafından temizlenirken, Sağlık İşleri Müdürlüğü personelince ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Yapılan kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmasından dolayı mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirirken, Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız belediye ekiplerine gerçekleştirilen çalışmadan dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Nazilli'de Çöp Ev Temizlendi - Son Dakika

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