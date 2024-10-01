Ayn el-Esed Üssü'ne Roketli Saldırı

3.Sayfa

Irak'ın batısında yer alan Anbar Vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Irak'ın batısında yer alan ve ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Anbar Vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Irak güvenlik kaynakları, söz konusu üssü hedef alan 2 roketin birinin üssün hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini diğerinin ise üssün içine düştüğünü ifade etti.

Saldırının Anbar çölünden gerçekleştiğini belirten güvenlik kaynakları, saldırının maddi hasara veya can kaybına yol açıp açmadığı konusunda bilgi vermedi. - ERBİL