Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Denizli\'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
01.08.2025 08:47  Güncelleme: 08:48
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir polis memuru eşi ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Korkunç olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşandı. Yıllık izinde olduğu öğrenilen polis memuru, karısı ile 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

EKİPLER 4 CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki dört katlı apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S'nin (35), karısı Nazlı ile çocukları Duru (2) ve Yağız S'yi (7) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

CİZRE'DE GÖREVLİYMİŞ

Coşkun S'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli polis memuru olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ömer Kestek:
    Adamın biri aile yüzyılı dedi aileler yok oluyor bu da mı tesadüf 225 61 Yanıtla
    ali tartan:
    Ben anlamadım mesela bi açıklasana adamın biri kim konu nereye bağlanmalı bi açıklasana köstek ömer 23 71
    Taylan Özgür:
    kendide yok olacak boynu altında kalasıca az kaldı 46 23
    Szka788304:
    paris yüzyılı soygun konser yüzyıllı insan gördüklerini analiz edemezse yanlışı savunur 12 15
    Uğur Kart:
    BÜTÜN BEDDUA EDENLER BEDDUALRINIZ KENDİNİZDE SON BULACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEDİNİZMİ 6 0
  • atakan şimşek:
    şu mübarek Cuma günü Allah ıslah etsin Hem bu dünyasına hem öbür dünyasını bitirdi 109 7 Yanıtla
  • 14531453:
    bunların hepsi cinnet getiren olaylar 101 4 Yanıtla
  • Gündüz:
    İnsanlar geçinemiyor. Geçim sıkıntısından ocaklar sönüyor. Bunlar 6 uçakla geziyor. 66 31 Yanıtla
    deli balta:
    salya akıta akıta saldırmanın yüz bulmuş hali ben okulda ekmek şeker harici bişe yiyemeden giderdim beyaz şeker ekmek ayağımda kara lastik babam beni öldürmeyi hiç düşünmedi her geçim sıkıntısı olan evladınımı öldürüyor sanki olaydan haberiniz varmış gibi inanarak boş konuşmayın konunun geçim sıkıntısı oldugunu direk söylemek yalancı olduğunuzu gösterir nerden biliyorsun be adam 3 2
  • Taylan Özgür:
    çocukalrın suçu ne allahsız 82 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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