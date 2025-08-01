Denizli\'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşandı. Yıllık izinde olduğu öğrenilen polis memuru, karısı ile 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

EKİPLER 4 CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki dört katlı apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S'nin (35), karısı Nazlı ile çocukları Duru (2) ve Yağız S'yi (7) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

CİZRE'DE GÖREVLİYMİŞ

Coşkun S'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli polis memuru olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.