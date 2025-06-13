Ayvacık\'ta Trafik Denetimi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasındaki denetimlerde 39 şahıs ve 102 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Denetimlerde 39 şahıs ve 102 araç ve sürücüsü kontrol, 8 motosiklet trafikten men edildi. 46 cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. Plakasız ve şase numarası kazıntı motosiklet yakalanan K.K., resmi belgede sahtecilik suçundan plakasız motosiklet ile yakalanan O.Ö. Ayvacık 21 Eylül Polis Merkezine teslim edildi. Suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçundan Türkiye'de resmi ikameti bulunmayan Z.İ. ise işlemleri yapılmak üzere Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE