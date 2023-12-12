Ayvalık\'ta bin 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda bir şahıs üzerinde ve evinde bin 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün gece şüphelendikleri bir şahsı bir süre takip ettikten sonra başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. C.D. isimli erkek şahsı yakalayan polis ekipleri, şahsın üzerinde ve ikamet adresinde yaptığı aramada bin 13 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan C.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki uyuşturucu satışına yönelik süren mücadelenin artarak süreceğinin mesajları verildi. - BALIKESİR