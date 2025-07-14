Ayvalık\'ta Gezi Teknesinde Yaralanma

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesinde yaralanan bir şahıs, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında bulunan bir gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yaralı şahıs, tekneye çıkan ekiplerce güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık birimlerine teslim edildi.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR