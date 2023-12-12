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Ayvalık'ta uyuşturucu ve silah operasyonu - Son Dakika
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Ayvalık'ta uyuşturucu ve silah operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Operasyonda, 2 tabanca, fişekler, esrar maddesi, cinsel ürünler, nargile tütünü ve sigara kağıdı bulundu. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ayvalık\'ta uyuşturucu ve silah operasyonu
12.12.2023 - 20:06,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu, silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM birimlerince yapılan saha çalışmalarında, Ayvalık ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda; 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 27 adet 7.65 mm fişek, 43 adet 9 mm fişek, 18,90 gram Esrar maddesi, 21 adet cinsel ürün, 7 kilo 600 gram nargile tütünü, 90 adet sigara kağıdı ele geçirildi. Konuyla ilgili S.K. hakkında adli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta uyuşturucu ve silah operasyonu - Son Dakika


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