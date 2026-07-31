Ayvalık'ta Yangın Yeniden Alevlendi
Ayvalık'ta büyüyen yangın, karadan ve havadan yoğun müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyü yakınlarında yangın tekrar başladı. Büyüyen alevlere karadan orman ve itfaiye, havadan da helikopterler müdahale ediyor.
Gömeç'te başlayıp Ayvalık'ta devam eden yangın ögleden sonra tekrar alevlendi. Yangın, Bağyüzü köyü istikametinde ilerliyor. Yangına yoğun şekilde müdahale yapılıyor.
Kaynak: İHA
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