Ayvalık\'ta Yangın Yeniden Alevlendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyü yakınlarında yangın tekrar başladı. Büyüyen alevlere karadan orman ve itfaiye, havadan da helikopterler müdahale ediyor.

Gömeç'te başlayıp Ayvalık'ta devam eden yangın ögleden sonra tekrar alevlendi. Yangın, Bağyüzü köyü istikametinde ilerliyor. Yangına yoğun şekilde müdahale yapılıyor.