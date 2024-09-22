Baba, çocuklarını kurtarırken boğuldu

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Kütahya'da termal atıkların oluşturduğu suda boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğunu kurtaran baba, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Ilıca Kaplıcaları Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal Güneş (45) çocuklarıyla birlikte piknik için Ilıca bölgesine gitti. Burada Güneş'in iki çocuğu yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine girdi. Kısa süre sonra çocuklarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Güneş, çocuklarını kurtarmayı başardı. Baba ise suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra Cemal Güneş'in cansız bedenine ulaşarak karaya çakırdı. Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. - KÜTAHYA