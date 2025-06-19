Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi - Son Dakika
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Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi

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Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi
19.06.2025 16:46
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Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi
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Eyüpsultan'da 3 yaşındaki çocuğuna tekme atarak merdivenlerden yuvarlanıp yaralanmasına neden olan Turgay Tanrısevergil tutuklandı. 51 suç kaydı bulunan babanın emniyetteki ilk ifadesinde kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi.

Eyüpsultan'da 2 Haziran'da Turgay Tanrısevergil (35) isimli şahıs, apartmanın önünde bulunan merdivenlerde 3 yaşındaki kızı M.T.'nin bel kısmına tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi

"SÜREKLİ ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Olaya ilişkin ihbarda bulunan bir vatandaş, "Çocuğa şiddet 183'ü de aradık, daha önce bir şey yapılmadı, bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor, kamera kayıtlarında çocuğa tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor" diye konuştu.

Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi

ACIMASIZ BABA TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada baba Turgay Tanrısevergil . "Kasten yaralama" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlanan şüpheli Tanrısevergil, tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu sırada tutuklanan sanığın yakınları muhabire saldırdı.

"ELEKTRİK PANOSUNA ELİNİ SOKUYORDU" SAVUNMASI

51 suç kaydı bulunan ve toplam 8 çocuğu olan Tanrısevergil'in emniyetteki ilk ifadesinde kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Eyüpsultan, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hüseyin Ermurat:
    51 suç kaydımi adelet bu hükümetin en iyi yaptıgı şey adam hala dışarda artık şaşırmıyorum eger cumurbaşkanına veya bakanalara bir suç işlese amcak icerde gezer yazıklar olsun 105 3 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    51 şuç kaydı var adam hala dışarda bu kişiler akp den üst makamda birinin yakınına zarar verincemi bu caniyi tutuklayacaksınız 76 2 Yanıtla
  • İbrahim Gökçek:
    Son ifadesi olsun inşallah 56 0 Yanıtla
  • Soner Ateş:
    oyuzdenmi çocuk merdivenden yuvarlandığında içeceğini yudumlamayı ihmal etmedin adi heriff 26 0 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Çocuğuna acımayan başkasına hiç acımaz bırakmayın bu caniyi 23 0 Yanıtla
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