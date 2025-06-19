Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi

Eyüpsultan'da 2 Haziran'da Turgay Tanrısevergil (35) isimli şahıs, apartmanın önünde bulunan merdivenlerde 3 yaşındaki kızı M.T.'nin bel kısmına tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

"SÜREKLİ ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Olaya ilişkin ihbarda bulunan bir vatandaş, "Çocuğa şiddet 183'ü de aradık, daha önce bir şey yapılmadı, bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor, kamera kayıtlarında çocuğa tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor" diye konuştu.

ACIMASIZ BABA TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada baba Turgay Tanrısevergil . "Kasten yaralama" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlanan şüpheli Tanrısevergil, tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu sırada tutuklanan sanığın yakınları muhabire saldırdı.

"ELEKTRİK PANOSUNA ELİNİ SOKUYORDU" SAVUNMASI

51 suç kaydı bulunan ve toplam 8 çocuğu olan Tanrısevergil'in emniyetteki ilk ifadesinde kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi.