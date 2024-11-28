Baba Oğlunu Öldürdü, Cezasız Kaldı

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Oğlunu öldüren babanın cezalandırılmasına yer olmadığına karar verildi

Mahkeme heyeti, babanın suçu korku veya telaş nedeniyle meşru savunmada yasal sınırı aşarak işlediği ve bu sebeple kusurunun bulunmadığını belirterek, cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun, çıkan kavgada boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba hakkında karar verildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti, babanın suçu korku veya telaş nedeniyle meşru savunmada yasal sınırı aşarak işlediği ve bu sebeple kusurunun bulunmadığını belirterek, cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi.

Olay, 14 Kasım 2022'de Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus Ş. ve babası Şakir Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Yunus Ş. babasına saldırdı. Karşılık veren baba Şakir Ş. oğlunun boğazını sıktı. Şakir Ş., oğlunun bilincini kaybettiğini görünce boğazını bıraktı. Anne Arzu Ş. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık çalışanı Yunus Ş., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şakir Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmada sanık, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti

Olayla ilgili açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Şakir Ş. ve avukatı Hakan Akkaya katıldı. Tutuksuz sanık Şakir Ş., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, olay tarihinde Yunus Ş.'nin, annesi Arzu Şen'i kastederek sanığa "Karını sat, bana para ver" şeklinde hakaret ettiği, ardından aralarında bu sözler üzerine fiziki bir tartışma yaşandığı, tartışma sırasında maktulün sanığın göğüs bölgesine vurduğu ve sanığın da maktulün boğazını sıkarak ölümüne sebep olduğu ifade edildi.

Sanığın eyleminin, haksız saldırıyı orantılı biçimde defetmediği belirtilen mütalaada, bu nedenle lehine meşru savunma hükümlerinin uygulanamayacağı, ilk haksız eylemin maktul tarafından yapıldığı ve sanığın da bu haksız tahrik altında suçu işlediği vurgulandı. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti, ancak haksız tahrik altında suç işlendiğine kanaat getirerek sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"Sanık ve eşi, maktulden korktukları için sırayla uyuyan insanlardır"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık Şakir Ş., "Beraatimi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı Hakan Akkaya ise "Mütalaya katılmıyoruz. Müvekkil maktul tarafından defalarca şiddete maruz kalmıştır, en son temin edilen ses kayıtlarında da bu husus ispatlanmıştır. Olay günü sanık kendisini ve eşini korumak maksadıyla hareket etmiştir. Sanık ve eşi, maktulden korktukları için sırayla uyuyan insanlardır. Olay esnasında maktul müvekkile saldırmış, müvekkil karşı koyarken maktul hareketsiz kalmıştır. Maktulün akciğer sağlık sorunları itibariyle bu eylemin meydana geldiği kanaatindeyiz. Belki sağlam birine müvekkil bu eylemi gerçekleştirse ölüm meydana gelmeyecekti. Müvekkilin öncelikle beraatini, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Sanığın heyecan ve korku ile suçu işlediği kanaatine varıldı

Mahkeme heyeti, sanığın atılı fiilleri, kendisine yöneltilen haksız saldırıyı o anki hal ve şartlara göre, saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu sırasında mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş nedeniyle meşru savunmada yasal sınırı aşarak işlediği ve bu nedenle kusurunun bulunmadığına karar vererek, cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti.

İlk duruşmadaki savunması

Şakir Ş. 1 Kasım 2023'de görülen ilk duruşmadaki savunmasında, Yunus'un İstanbul'da yaşadığını, zaman zaman Kocaeli'ye geldiğini, olaydan bir gün önce de İstanbul'dan otobüse binerek Kocaeli'ye geldiğini ve onu almak için aile üyeleriyle birlikte otogara geldiklerini söylemişti. Şakir Ş., Yunus'un annesini sürekli tehdit ettiği gerekçesiyle otogara da polis ile birlikte gittiklerini, Yunus'un polisleri görünce küfür ettiğini ve birlikte ifade vermek için karakola gittiklerini belirterek, "Bir süre sonra Yunus'u da karakoldan bırakmışlar. Baba yüreği, dayanamadım. Karakol tarafına gittiğimde Yunus'un parkta yattığını gördüm. Beni görünce kaçtı, koşarak onu yakaladım. Amacım onu eve getirmekti, sokakta yatmasına gönlüm razı gelmedi. Yanımda büyük oğlum İbrahim ve eşim Arzu da vardı. Beraber eve gitmek için arabaya bindik. Yolda su almak için durdum. Ben su almaya gidince Yunus bekçilere, 'Beni öldürecekler' diye bağırmış. Bekçiler bizi karakola götürdü. Oğlumun hasta olduğunu söyleyerek onu bize vermelerini istedim ancak 24 yaşında olduğunu söyleyerek kabul etmediler. Bunun üzerine biz eve gittik" ifadelerini kullanmıştı.