Baba-Oğul Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
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Baba-Oğul Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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İzmir'de baba ve oğlu, 46 bin sentetik hap ve 3 ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

10.10.2024 19:45
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Baba-oğul zehir taciri, bir araba dolusu uyuşturucu hapla yakalandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen bir otomobilin arka koltuğu ve bagajı içerisinde, uyuşturucu nitelikli 46 bin 195 sentetik hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 10 Ekim saat 00.30 sıralarında Sarıyer Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobili şüphe üzerine kontrol etti. Aracın arka koltuğunda uyuşturucu nitelikli sentetik hapların fark edilmesi üzerine araç plakası sorgulanarak sürücüsünün ve ruhsat sahibi babasının adresi belirlendi. Baba G.E. ve oğlu A.E. (23), Konak ilçesinde oturdukları evlerinde gözaltına alınırken, savcılık izniyle otomobil de yapılan aramada, aracın arka koltuk ve bagaj kısmındaki poşetler içerisinde 46 bin 195 uyuşturucu nitelikli hap ile 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba-Oğul Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika

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