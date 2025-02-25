Kıraathane önünde cinayet! 25 yaşındaki genç, babasını öldürdü - Son Dakika
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Kıraathane önünde cinayet! 25 yaşındaki genç, babasını öldürdü

Kıraathane önünde cinayet! 25 yaşındaki genç, babasını öldürdü

İzmir'in Kınık ilçesinde bir kişi tartıştığı öz babasını kıraathane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçamaya çalışan baba katili, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

25.02.2025 13:46
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İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Yayakent Mahallesi meydanında bulunan kıraathanenin önünde meydana gelen olayda 3 ay önce annesinin vefat etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M. (25) ile baba Metin Malgaz (47) arasında tartışma yaşandı.

HERKESİN İÇİNDE ÇEKİP VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., yanında bulunan tabancasıyla babası Metin Malgaz'a ateş açtı. Malgaz kanlar içerisinde yere düşerken oğlu ise kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Metin Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.M., kısa süre içerisinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Metin Malgaz, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Kınık, izmir, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıraathane önünde cinayet! 25 yaşındaki genç, babasını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Çil:
    o mermi canını yakmamıştır da evladının yapması çok ama çok canını yakmıştır Allâh kimsenin başına vermesin 21 0 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    müebbeti hakettin. 18 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    atasına bunu yapan bize neler yapar ağırlaştırılmış müebbet. 13 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Ülkede ekonomi bitince bundan en başta gençler ve aileler etkilendi butür olaylar çoğaldı.BİR ÜLKEDE DÜZEN BOZUKSA HERŞEY BOZUKTUR.K.MARKS 0 0 Yanıtla
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