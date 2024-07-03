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Babaları tarafından öldürülen ağabey ve kız kardeşi son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da babaları tarafından rehin alınıp öldürülen iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı.

Çankaya'da meydana gelen olayda Murat Keklik, ailevi problemleri nedeniyle rehine aldığı 11 yaşındaki kızı Doğa Keklik ile 14 yaşındaki oğlu Yağız Keklik'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti. İki kardeş için Çankaya'da yer alan Pirsultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde cenaze namazı töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından kardeşlerin cenazeleri Gölbaşı Mezarlığında defnedilirken, bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi. Kendi yaşamına son veren Murat Keklik'in ise Sivas'ta son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.