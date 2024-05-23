Babasını vuran şahıs adliyede - Son Dakika
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Babasını vuran şahıs adliyede

Erzurum'da tartıştığı babasını silahla vuran M.T.A. polisteki gözaltı işlemleri sonrası adliyeye çıkarıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu. Poliste sorgusu tamamlanan M.T.A tutuklanma istemiyle Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

23.05.2024 20:20
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Babasını vuran şahıs adliyede

ERZURUM - Erzurum'da tartıştığı babasını silahla vuran M.T.A. polisteki gözaltı işlemleri sonrası adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre; Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde iş merkezinde bulunan ofiste baba Fahrettin A. ile oğlu M.T.A. arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ve polis ekipleri babanın ofiste hayatını kaybettiğini belirledi.

M.T.A.'yı gözaltına alırken babanın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Poliste sorgusu tamamlanan M.T.A tutuklanma istemiyle Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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