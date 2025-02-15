Bağcılar'da Ahlaksız Teklif - Son Dakika
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Bağcılar'da Ahlaksız Teklif

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17 yaşındaki kıza iş görüşmesinde ahlaksız teklif yapan şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2025 13:23
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Bağcılar'da iş görüşmesinde kız çocuğuna ahlaksız teklif

İSTANBUL - Bağcılar'da bir şüpheli, iş görüşmesine gelen 17 yaşındaki kıza ahlaksız teklifte bulundu. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçu ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 10 Şubat tarihinde E.S.isimli kızın verilen iş ilanının ardından adrese görüşmeye gittiğinde para karşılığında fuhuş yaptırılmak istendiği belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, dün Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A.isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evden hırsızlık, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama" olmak üzere 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından "çocuğun cinsel istismarı, fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Ahlaksız Teklif - Son Dakika

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