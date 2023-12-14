 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği saldırısının failleri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği saldırısının failleri yakalandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenleyen saldırganlardan bazıları yakalandı. Saldırıyla bağlantılı diğer faillerin yakalanması için soruşturmalar devam ediyor.

Bağdat\'ta ABD Büyükelçiliği saldırısının failleri yakalandı
14.12.2023 - 22:41,  Güncelleme: 22:41
Abone Ol

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 8 Aralık'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenleyen saldırganlar yakalandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenleyen saldırganlardan bazıları yakalandı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, saldırıda ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin yanı sıra Irak Ulusal Güvenlik Servisi'nin de hedef alındığını hatırlatarak, yapılan yoğun istihbari ve teknik çalışma sonucu saldırganların yakalandığını belirtti.

Irak'ın itibarını zedeleyen ve istikrarını bozan bu gibi saldırılara karşı göz yumulmayacağını vurgulayan Resul, "İlk bilgiler doğrultusunda saldırının faillerinden bazılarının güvenlik servisleriyle bağlantısı olduğunu gösteriyor. Bu saldırıyla bağlantısı olan diğer faillerin yakalanıp adalete teslim edilmeleri için soruşturmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Resul saldırıyla bağlantılı kaç kişinin yakalandığını veya saldırganların kimliklerini açıklamadı. - ERBİL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Aralık, Irak, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği saldırısının failleri yakalandı - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'le paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'le paylaştı
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32
CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'le paylaştı
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği saldırısının failleri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement