Bahçelievler'de 16 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü

Bahçelievler'de 16 yaşındaki çocuğu öldüren şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de 16 yaşındaki Hüseyin Asil'i vurarak öldüren şüpheliler yakalandı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 6 Mart günü saat 18.00 sıralarında sokakta sohbet eden Hüseyin Asil ve arkadaşları, silahlı saldırıya uğramıştı. Silahlı saldırıda 3 genç yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 16 yaşındaki Hüseyin Asil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada mağdur E.B. isimli şahıs ilk ifadesinde sokak üzerinde arkadaşları ile oturdukları sırada isimlerini bilmediği 2 şahıs ile birlikte yaya olarak yanlarına geldiğini ve kendilerine doğru ateş etmeye başladıklarını, o sırada yaralandıklarını belitti. İfadenin devamında kendisinin husumetli olduğu kimsenin olmadığını, konunun neden gerçekleştiğini bilmediğini ifade etti.

Sokak çalışmalarında; maktul şahsın grubuna yakın olduğu, şüpheli B.İ.'ın ise gruba yakın olduğu öğrenildi. Çalışmaların devamında Ö.K. B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Emniyette işlemi biten B.K isimli şüpheli adliyeye sevk edildi.