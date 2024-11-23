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Bahçelievler'de Daire Yangını

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İstanbul Bahçelievler'de bir dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, yaralı yok.

23.11.2024 23:43
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Bahçelievler'de daire alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binanın en üst katında çıkan yangında daire alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 6. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bir bilinmeyen yangın çıktı. Daireden alevler yükselirken ihbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bahçelievler\'de Daire Yangını
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Daire Yangını - Son Dakika

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