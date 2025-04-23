Bahçelievler'de parkı dolduran vatandaşlar böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bahçelievler'de Deprem Panik Yarattı - Son Dakika
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