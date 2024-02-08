Bahçelievler\'de bir hafta arayla ikinci ceset bulundu

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Bahçelievler'de 1 hafta önce vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulunan boş arazide bugün bir ceset daha bulundu. Şahsın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, işten eve gitmek üzere boş araziden geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bulunduğu arazide çalışmalarda bulundu. Ceset, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Aynı yerde bir hafta arayla bulunan ikinci ceset

Öte yandan 1 Şubat Perşembe günü de aynı arazide kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulunmuştu. - İSTANBUL