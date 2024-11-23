Bahçelievler\'de Yangın Paniği

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İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binanın en üst katında çıkan yangında daire alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 6. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden alevler yükselirken ihbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL