Bahis Borcu İntihara Sürükledi

İstanbul'da sportif bahis intihara teşebbüse sürükledi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru U.M.N., beylik tabancası ile intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavisi devam eden polis memurunun bahis borcu yüzünden bunalıma girip intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli 8 yıllık polis memuru U.M.N., dün akşam saat 19.30 sıralarında kendisine ait otomobilin içerisinde beylik silahlı ile intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası harekete geçen meslektaşları otomobilin yanına geldiklerinde arka koltuğunda polis memuru U.M.N.'yi yaralı halde kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan polis memurunun vücuduna giren merminin ameliyat ile çıkarıldığı, ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Borçları yüzünden ailesine mektup yazarak intihar girişiminde bulunduğu aktarılan U.M.N., ne kadar borcu olduğu ise öğrenilemedi. Hastanedeki tedavisi süren ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilen evli ve bir çocuk sahibi olan polis memurunun, ailesine bir vasiyet mektubu bıraktığı, o mektupta ise aracının satılarak borcun bir kısmının ödenmesini istediği öne sürüldü.