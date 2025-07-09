Bakıcının Altın Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bakıcının Altın Hırsızlığı

Bakıcının Altın Hırsızlığı
09.07.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de çocuk bakıcısı, evden 95 bin TL'lik ziynet eşyası çalarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çocuk bakıcısı olarak işe alınan ve evde bulunan 95 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Yenimahalle 82 Sokak üzerinde 8 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. isimli vatandaşın evinde sakladığı 95 bin TL değerindeki ziynet eşyaları çalındı. Altınlarının çalındığını fark eden Ş.G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını, Ş.G.'nin çocuklarına bakıcı olarak işe aldığı A.B. isimli çocuk bakıcısının yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda A.B., çaldığı ziynet eşyalarının bir kısmı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen A.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Nazilli, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakıcının Altın Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni “Basel“e, “Cumhurbaşkanına hakaret“ ten gözaltı Sosyal medya fenomeni "Basel"e, "Cumhurbaşkanına hakaret" ten gözaltı
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar’ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Alevler Uşak ve Manisa’yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı Alevler Uşak ve Manisa'yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı
3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış 3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
İşte tutuklanan Zeydan Karalar’ın ifadesi İşte tutuklanan Zeydan Karalar'ın ifadesi
CHP’li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis’te kürsü işgali CHP'li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis'te kürsü işgali
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı
Kenya’daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31’e yükseldi Kenya'daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31'e yükseldi
Kocaelispor, Juventus’tan transfer etti Kocaelispor, Juventus'tan transfer etti

17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
13:57
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt
"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
00:57
Teksas’taki sel felaketinde ölü sayısı 109’a yükseldi
Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi
00:52
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Grok’a soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Grok'a soruşturma
00:31
Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi
Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi
00:14
Sözcü TV’nin yayını 10 gün süreyle durduruldu
Sözcü TV'nin yayını 10 gün süreyle durduruldu
00:06
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
23:47
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 18:01:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bakıcının Altın Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.