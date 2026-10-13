Bakırköy Başsavcılığı, Serap Belovacıklı\'ya paylaşımı nedeniyle resen soruşturma açtı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Serap Belovacıklı hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gazeteci Serap Belovacıklı hakkında, sosyal medya platformu hesabı zerinden yapmış olduğu paylaşımda yer alan ifadeleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.