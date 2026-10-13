Bakırköy Başsavcılığı, Serap Belovacıklı\'ya paylaşımı nedeniyle resen soruşturma açtı

Bakırköy Başsavcılığı, Serap Belovacıklı'ya paylaşımı nedeniyle resen soruşturma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Serap Belovacıklı'nın sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan yürütülüyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Serap Belovacıklı hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gazeteci Serap Belovacıklı hakkında, sosyal medya platformu hesabı zerinden yapmış olduğu paylaşımda yer alan ifadeleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: İHA
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