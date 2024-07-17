3.Sayfa

Bakırköy'de iki araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Gazi Evrenos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Y hakimiyetindeki 34 LD 9914 plakalı otomobille ara sokaktan hızla çıkan G.A kontrolündeki 09 AAD 742 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile G.A'nın aracında bulunan bir kişi daha yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan G.A.'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.