Bakırköy'de Kavga: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Bakırköy'de Kavga: 2 Gözaltı

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Karavan yeri ve kedi besleme tartışmasında 2 kişi gözaltına alındı, biri serbest bırakıldı.

Bakırköy'de, iki şahıs arasında karavan park yeri ve kedi besleme nedeniyle çıkan kavgada, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan biri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğeri psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Bakırköy'de, iki şahıs arasında karavan park yeri ve kedi besleme nedeniyle tartışma yaşandı. İki şahsın, karavan nedeniyle daha önceden anlaşmazlığının bulunduğu, tarafların karşılıklı olarak birbirlerini cep telefonu ile görüntülemeleri üzerine kavga etmeye başladıkları öğrenildi. F.M. (37) ile Y.A. (56) isimli şahıslar arasında yaşanan kavgada, tarafların birbirlerini hakaret ve tehdit etmesi üzerine olay büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince şahıslar gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Y.A., gerçekleştirdiği eylemin sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne sevk edildi. F.M. isimli şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kavga, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Kavga: 2 Gözaltı - Son Dakika

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