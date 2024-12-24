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Balık tutarken denize düşen adamı dalgıçlar arıyor

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahildeki iskeleden balık tutarken denize düşen adamı, dalgıçlar karış karış arıyor.

Olay, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmralı Adasına ulaşım sağlayan askeri iskele yakınlarından balık tutmak için olta atan kişi, dengesini kaybederek denize düştü. Gözden kaybolan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı DEGAK Özel Timi dalgıçları, karış karış Mudanya'daki iki iskele arasında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.