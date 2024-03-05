Balıkesir\'de Asayiş Uygulamaları: 150 Aranan Şahıs Yakalandı, 16 Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de emniyet ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında aranan 150 şahsı yakalarken, 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise 11 milyon 910 bin TL para cezası kesildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü birimleri son bir haftada gerçekleştirdikleri asayiş denetimleri ve operasyonlarla Balıkesir'de huzur ve güvenliği sağlamaya devam ediyor. Yapılan asayiş denetimleri de 150 aranan şahıs yakalanırken, 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Trafik birimlerince yapılan denetimlerde ise 5 bin 34 araca toplamda 11 bin 910 TL para cezası kesildi. Asayiş birimleri ve KOM ve Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirildi.
150 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri kişilere karşı meydana gelen 287 olayın 280'ini aydınlattı. 7 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmaları devam ederken, 412 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı meydana gelen 128 olayın ise, 67'sini aydınlatırken, 61 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti çalışmaları devam ediyor. Ekipler ayrıca 78 şüpheli şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirdi. Asayiş şube ekipleri gerçekleştirdikleri 87 bin 39 şahıs sorgusunda 150 aranan şahsı yakaladı. Yapılan uygulamalar sonucunda ele geçirilen malzemeler ise şu şekilde; 20 ruhsatsız tabanca ve 182 adet fişek, 13 ruhsatsız av tüfeği ve 35 adet kartuş, 5 kuru sıkı tabanca ve 14 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 3 tabanca şarjörü, 358 adet kesici delici alet ele geçirildi.
Kaçak alkole darbe; 4 tutuklama
Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü; 12 kaçakçılık olayına müdahale etti ve 30 şüpheli şahsa işlem yaptı. Yapılan işlemler sonucunda 4 şüpheli şahıs tutuklandı. Müdahale edilen olaylarda; 5 litre alkollü içki, 12 şişe alkollü içki, 2bin 450 litre karışımlı akaryakıt, 8 muhtelif emtia ele geçirildi.
Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; 11 şahıs tutuklandı
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 58 olaya müdahale ederek 80 şüpheli şahsa işlem yaptı. İşlem yapılan şahıslardan 11'i tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler ise şu şekilde; bin 679 adet sentetik ecza hapı, 734 gram bonzai maddesi, 159 adet extacy hap, 36 gram esrar maddesi, 33 gram metamfetamin maddesi, 2 gram skunk maddesi, 54 bin 945 TL.
FETÖ/PDY üyesi bir kişi tutuklandı
Balıkesir TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyet ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olma suçundan yargılanması yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs adliyedeki işlemlerin ardından Kepsut Cezaevine teslim edildi.
132 göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi
Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Balıkesir merkezinde 3, Ayvalık ilçesinde 129 olmak üzere toplam 132 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 132 yabancı uyruklu şahıs Balıkesir Bandırma Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Sürücülere 11 milyon 910 bin TL ceza; 96 kişinin ehliyetine el koyuldu
Balıkesir'de son bir haftada bir ölümlü kaza meydana gelmiş ve bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Meydana gelen 74 yaralanmalı kazada ise 92 vatandaş yaralandı. Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Balıkesir genelinde 171 okul servisi, 2 bin 189 motosiklet, 3 bin 964 alkol/ uyuşturucu ve uyarıcı, 6 bin 937 kış lastiği ve 27 bin 999 araç denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 5bin 34 araç ve sürücüye 11 milyon 910 bin 762 TL tutarında para cezası uygulandı. Ekipler ayrıca alkol denetiminde 96 kişinin ehliyetini iptal ederken, 356 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları: 150 Aranan Şahıs Yakalandı, 16 Tutuklama Yapıldı - Son Dakika
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Saray ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda şüpheli bir araç tespit etti. Araçta yapılan kontrolde 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Amatör balıkçı teknesinin karaya vurduğu ilçede ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji, Muğla için turuncu kod ile şiddetli sağanak yağış, Bodrum - Kaş arasında fırtına uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde bir amatör balıkçı teknesi karaya vururken bölgeden bulunan bir motosikletin rüzgarın şiddetiyle devrildiği görüldü. İlçenin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, dallar kırıldı. Sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, debisi yükselen derelerden akan sel suları denizin rengini kahverengiye çevirdi. Bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı. Bodrum - Turgutreis Karayolu'nda sel sularıyla karayoluna sürüklenen taş ve toprak, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Bodrum'da yağmurun akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu bir manava girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından manav sahibi, olayın şokunu hala atlatamadıklarını söyledi.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 793 kişiyi sorguladı ve 32 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda ayrıca 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü ve 480 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 361 olaya müdahale edildiği ve 192 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Operasyonlar sonucunda ise uyuşturucu madde, silah, kaçak sigara ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca trafik güvenliği kapsamında yapılan kontrollerde ise birçok sürücüye ceza uygulandı ve bazı araçlar trafikten men edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü otomobil kullanan bir sürücü, alkolmetreyi üflememek için direnince ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücü, eşinin üflemesini isteyerek tepki gösterdi. Daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye 18 bin 452 TL para cezası ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
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