Balıkesir'de Denetim: 7 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Denetim: 7 Aranan Kişi Yakalandı

Balıkesir\'de Denetim: 7 Aranan Kişi Yakalandı

Balıkesir'de yapılan denetimlerde 7 aranan şahıs yakalanırken, 68 sürücüye ceza kesildi.

13.02.2025 16:48
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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde aranma kaydı bulunan 7 şahsı yakalarken, trafik denetimlerde kusurlu bulunan 68 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün akşamı 20.00-21.30 saatleri arasında il genelinde yapılan 97 ekip ve 316 personelin katılımı ile asayiş ve Trafik huzur denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde sorgulanan bin 869 şahıstan 3 şahıs yoklama kaçağı, bir şahıs konutta ve eklentilerde yağma, bir şahıs hırsızlık, bir şahıs basit yaralama, bir şahıs taksirle ölüme neden olma suçlarından olmak üzere toplam 7 aranan şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde ayrıca; bir şahıstan toplam 1,6 gram esrar maddesi, bir şahıstan 10 sentetik ecza maddesi olmak üzere 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bir şahıstan bir kurusıkı tabanca elde edilerek hakkında idari işlem yapıldı. Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 735 araç denetlendi. Denetim sonucunda 68 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Denetim: 7 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

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