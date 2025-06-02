Balıkesir\'de Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Edremit, Karesi ve Manyas ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılık ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere ait 4 araç ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 64 gram metamfetamin, 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 Türk Lirası nakit para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde toplam 8 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BALIKESİR