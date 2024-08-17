Balıkesir\'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucu madde suçları ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Edremit ve Marmara ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması oprasyon yapıldı.

Kaçakçılık ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 3 ikamet, 1 otel odası ve 1 tarlada icra edilen operasyonel faaliyetler sonucunda; 2 bin 371 gram kubar esrar, 510 gram bonzai, 113 kök kenevir bitkisi, 36 adet sentetik uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 60 paket bandrolsüz sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ve 86 bin 700 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR