Balıkesir'de Kapsamlı Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
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Balıkesir'de Kapsamlı Güvenlik Denetimleri

Balıkesir\'de Kapsamlı Güvenlik Denetimleri

Balıkesir'de yapılan denetimlerde 341 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

10.03.2025 15:54
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde aranma kaydı bulunan 341 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu ve suç unsuru ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 03-09 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü kişilere karşı, meydana gelen 176 olayın 164'ünü aydınlatılırken, 12 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmaları devam ediyor. Olaylarla ilgili 252 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı, meydana gelen 109 olayın ise 63'ünü aydınlatan ekipler, 46 faili meçhul olayın şüphelisinin tespit çalışmalarını devam ediyor. Olaylarla ilgili 82 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ekipler tarafından operasyonlarda ele geçirilenler ise şu şekilde; 22 ruhsatsız tabanca, 263 fişek, 5 tabanca şarjörü, 6 ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği kartuşu, 13 kurusıkı tabanca, 70 kurusıkı tabanca fişeği, bir hassas terazi ele geçirildi. Tüm birimlerce 100 bin 54 şahsın sorgulaması yapılırken, sorgulanan ve aranma kaydı bulunan 341 şahıs yakalandı.

Kaçakçılığa geçit yok!

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada 25 olaya müdahale edilirken, 36 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda; 292 bin 340 dolu makaron, 186 bin 400 boş makaron, 83 gümrük kaçağı sigara, 26 elektronik sigara, 2 elektronik sarma makinesi, 5 manuel sarma makinesi, 22 kilogram tütün, 118 sigara yapım malzemesi/ambalaj, 2 cep telefonu aksesuarı, 9,25 litre alkollü içki, 80 litre etil alkol, 83 tarihi eser sikke, 2 dedektör, bir sahte çek, bir plaka, bir sahte kimlik ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 80 olaya müdahale etti. 106 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 3 bin 724 ecza hap, 99 gram esrar maddesi, 86 gram bonzai maddesi, 50 gram metamfetamin maddesi, 50 gram eroin maddesi, 25 gram kokain maddesi, 2 ecstasy hap, 48 bin 845 TL para ele geçirildi.

Teröre izin yok!

Balıkesir TEM Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı 08.03.2025 günü Bandırma ilçesinde yakalayarak hakkında yapılan işlemler sonrası cezaevine teslim edildi.

24 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlü ekipleri Balıkesir'in kıyı ve merkezinde göçmen kaçakçılığı ile ilgili operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında; il merkezinde 4, Edremit ilçesinde bir, Bandırma ilçesinde bir ve Ayvalık ilçesinde 18 olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. İl genelinde yakalanan düzensiz göçmenler Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi.

457 araç trafikten men edildi

Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik huzur ve kazaların minimuma indirebilmek adına denetimlerine aralıksız devam ediyor. Balıkesir'de son bir haftada 61 yaralanmalı kaza meydana geldi ve kazalarda 85 kişi yaralandı. Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde ise; 32 bin 978 araç denetlendi. Kontrol edilen araçların 247 Okul servis aracı, 5 bin 754 motosiklet, 3 bin 270 alkol/ uyuşturucu ve uyarıcı, 23 alkol denetim sonucu ehliyet iptal edildi. Denetimlerde ayrıca kusurlu bulunan 457 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kapsamlı Güvenlik Denetimleri - Son Dakika

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