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Balıkesir'de Sahte Gıda Operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda tonlarca sahte zeytinyağı, nar ekşisi, karadut özü, pekmez, kızılcık reçeli ve bal ele geçirildi. 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir\'de Sahte Gıda Operasyonu
14.12.2023 - 13:32,  Güncelleme: 13:52
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Balıkesir'in Havran ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen sahte gıda operasyonunda tonlarca sahte zeytinyağı, nar ekşisi, karadut özü, pekmez, kızılcık reçeli ve bal ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme ve marka hakkına tecavüz suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Balıkesir ili Havran ilçesinde, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretimi yaparak sahte internet sitelerinde ve pazarlarda markasız ve menşei belirsiz ürünler satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 6 şüpheliye operasyon yapıldı. 2 araç ve 9 adreste İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 34.537 litre sahte zeytinyağı, 10.768 kilogram sahte bal, 1.500 litre sahte nar ekşisi, 1.058 kilogram sahte karadut özü, 634 kilogram sahte pekmez, 540 kilogram glikoz şurubu, 204 kilogram sahte kızılcık reçeli, 88 kilogram sahte tahin ve 4 litre kimyasal boya (Sudan-1) maddesi ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Jandarma, Tarım, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Sahte Gıda Operasyonu - Son Dakika


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