Balıkesir\'de Tarihi Binada Yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 katlı tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi Gazicelal Caddesi'nde 2 katlı tarihi binada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatılırken, çıkan yangın sonrası tarihi bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR