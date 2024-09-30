Balıkesir\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir- Bursa Karayolu Balıkesir istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 34 ELZ 790 plakalı aracın sürücüsü E.T. araçta sıkıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan E.T. yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. - BALIKESİR