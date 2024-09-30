Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 34 ELZ 790 plakalı aracın sürücüsü E.T. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

30.09.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir- Bursa Karayolu Balıkesir istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 34 ELZ 790 plakalı aracın sürücüsü E.T. araçta sıkıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan E.T. yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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