Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 151 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bin 151 sentetik ecza hap, 10 extacy hap, bir ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonda M.U. 29 ve İ.A. 30 isimli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan tahkikata başladı. - BALIKESİR