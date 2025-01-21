Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Edremit'te yapılan operasyonda 32 bin sentetik hap ve 54 bin lira ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

21.01.2025 08:57
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 32 bin adet sentetik hap ve nakit para ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 32 bin adet sentetik ecza hap ve 54 bin 750 Türk lirası nakit para ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak, şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK-188) suçundan işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Edremit, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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