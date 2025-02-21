Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 46 adet sentetik ecza hapı yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmada bin 46 sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlatıldı. - BALIKESİR