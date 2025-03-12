Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyona narkotik dedektör köpeği Yaşa'nın da katıldığı çalışmada, 11 paket halinde 12 kilo 870 gram skunk/esrar maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan tahkikata başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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