Balıkesir İftar Çadırında Gerginlik

Balıkesir'de kurulan iftar çadırında bir erkek ve bir kadın vatandaş arasında gergin dakikalar yaşandı. Kadının 'Sen kimsin de oruçlu olup olmadığımı sorarsın' diye bağırdığı anlarda zabıta ekipleri araya girdi.

Balıkesir'de kurulan iftar çadırı gergin anlara sahne oldu. İftara dakikalar kala yaşanan olayda, bir kadın 'Sen kimsin benim oruçlu olup olmadığımı soruyorsun' diye bir erkeğe bağırdı. Karşılıklı bağırmaların olduğu olayda zabıta ekipleri araya girerek gerginliği yatıştırdı. - BALIKESİR