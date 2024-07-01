Balıkesir Savaştepe'de Çift Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir Savaştepe'de Çift Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir Savaştepe\'de Çift Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Soruşturma başlatılmıştır.

01.07.2024 21:14
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Balıkesir'in Savaştepe İlçesine bağlı Esenköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Esenköy Mahallesinden Savaştepe istikametine doğru gelmekte olan B.Y. idaresindeki 16 BBR 768 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen A.O.Ç. idaresindeki 45 YB 5637 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 45 YB 5637 plakalı otomobilde bulunan sürücü A.O.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan K. Ç., A.Ç., B.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine Sağlık Ekipleri, İtfaiye ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası olayla ilgili olarak soruşturmaya başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Savaştepe'de Çift Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Savaştepe'de Çift Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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