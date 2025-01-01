Balkondan Ateş Eden Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri, evinin balkonundan tabancayla ateş ederek yeni yıla giren şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 00.00'da meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ekipleri, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında apartmanın 2. katında ikamet eden şüpheli Yaşar S.(42) balkona çıkarak yeni yılı havaya ateş ederek kutladı. Havaya 8 el ateş eden şahıs, uygulama yapan polis ekiplerince suç aleti kurusıkı tabancayla gözaltına alındı.

"Bu niye çekiyor?"

Şüpheli, ekip otosuna bindirilirken olayı görüntüleyen basına mensubuna, "Bu niye çekiyor?" diyerek tepki gösterdi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA